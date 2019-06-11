Интернет заработал в Судане спустя день после отключения

Услуга ADSL возобновилась через подземные кабели при посредничестве органов безопасности, сообщили в суданской государственной телекоммуникационной компании Sudatel. Об этом пишет РИА Новости.

Обстановка в Судане обострилась 3 июня, когда правоохранители и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади Хартума, где уже несколько месяцев длится сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая началась в воскресенье.

Военные инициировали расследование, в ходе которого были задержаны нескольких военнослужащих, принимавших участие в событиях 3 июня.

Ранее сообщалось, что переходный военный совет Судана взял под контроль массовые провокации.

Напомним, что в Судане уже несколько месяцев люди устраивают протесты, повлекшие за собой отстранение от власти экс-президента Омара аль-Башира.