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15:29   11 Июня 2019
Весь мир

Интернет заработал в Судане спустя день после отключения

Интернет заработал в Судане спустя день после отключения

Услуга ADSL возобновилась через подземные кабели при посредничестве органов безопасности, сообщили в суданской государственной телекоммуникационной компании Sudatel. Об этом пишет РИА Новости.

Обстановка в Судане обострилась 3 июня, когда правоохранители и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади Хартума, где уже несколько месяцев длится сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая началась в воскресенье.

Военные инициировали расследование, в ходе которого были задержаны нескольких военнослужащих, принимавших участие в событиях 3 июня.

Ранее сообщалось, что переходный военный совет Судана взял под контроль массовые провокации.

Напомним, что в Судане уже несколько месяцев люди устраивают протесты, повлекшие за собой отстранение от власти экс-президента Омара аль-Башира.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #интернет #судан #африка #весь мир

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