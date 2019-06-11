Браконьеров в Хабаровском крае поймали на игрушечного медведя

Браконьеров в заповеднике Хабаровского края задержали охранники, приманив на плюшевого медведя с рацией и букетом цветов в лапах. Об этом сообщили на сайте государственной организации «Заповедное Приамурье».

Сообщается, что браконьеров долго выслеживали и собирали о них информацию, знали природоохранники и о запланированной незаконной охоте нарушителей, которую те собирались провести 8 июня на территории заповедника «Большехехцирский».

На дороге, через которую собирались ехать браконьеры, посадили фиолетового плюшевого медведя с рацией и букетом цветов в игрушечных лапах. Браконьеры остановились возле игрушки, проезжая мимо на автомобиле. Первое, что «сказал» через рацию медведь нарушителям — «Злодеи, сдавайтесь».

«Поздравляем, Вас задержала государственная инспекция заповедника», — объявили через рацию медведя охранники заповедника.

Сами нарушители оценили всю комичность обстоятельств, при которых их задержали. Сейчас по факту незаконной охоты на территории охранной зоны проводится следственная проверка.

«При досмотре остановленного автомобиля нарушителей был изъят охотничий карабин, далее последовала процедура составления административного протокола, которая не раз прерывалась гоготом нарушителей, вспоминавших всю комичность задержания, при этом они упрашивали инспекторов громко не озвучивать подробности их позорного конфуза с плюшевым медведем», — сообщает сайт ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Участковый госинспектор Виктор Блюденов отметил, что «креативный» опыт задержания браконьеров удался и будет использоваться наряду с другими средствами борьбы против незаконной охоты.

Напомним, в январе СК начал проверку сообщений об убийстве чиновником спящего медведя в Пермском крае. Сообщалось, что глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района и бывший топ-менеджер энергетической компании без лицензии охотились на медведя в спячке и рысь: журналисты опубликовали фото, на которых мужчины изображены рядом с убитым в берлоге животным.