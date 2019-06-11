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15:27   11 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Зеленский упразднил ряд указов Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский отменил несколько указов своего предшественника  — Петра Порошенко, сообщили на официальном сайте главы Украины 11 июня.

Документы касаются назначения Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия. Порошенко включил их в орган 13 мая, то есть после публикации официальных итогов президентских выборов в стране.

Помимо этого, Зеленский подписал указ, согласно которому претенденты на членство в совете должны пройти открытый конкурс.

Высший совет правосудия Украины основали в 2016 году. Это стало частью реформы судебной ветви власти, чтобы обеспечить ее независимость. В состав объединения входит 21 человек, срок полномочий которых составляет четыре года. Орган может избирать, увольнять или переводить судей.

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Автор: Анна Манц
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