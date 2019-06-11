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15:17   11 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов получил администрации разобраться с работой Белигромета. Об этом 11 июня сообщает RT со ссылкой на пресс-службу президента. 

Лукашенко заявил, что с ними надо что-то сделать: либо разгонять, либо приводить в чувство. 

«В лучшем случае в какой-то день на 50—70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — сказал Лукашенко. 

«Политика сегодня» напоминает, претензии к Гидрометцентру страны Лукашенко предъявляет с осени 2017 года. Президент возмущен неточностью прогнозов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #белоруссия #лукашенко #гидрометцентр

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