Лукашенко поручил администрации «привести в чувство» Белгидромет

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов получил администрации разобраться с работой Белигромета. Об этом 11 июня сообщает RT со ссылкой на пресс-службу президента.

Лукашенко заявил, что с ними надо что-то сделать: либо разгонять, либо приводить в чувство.

«В лучшем случае в какой-то день на 50—70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — сказал Лукашенко.

«Политика сегодня» напоминает, претензии к Гидрометцентру страны Лукашенко предъявляет с осени 2017 года. Президент возмущен неточностью прогнозов.