Пассажирский самолет Airbus A-319 экстренно сел в Астрахани

Самолет Airbus A-319, летевший из Москвы и перевозивший 89 пассажиров на борту, экстренно сел в Астрахани. Пострадавших нет, сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, воздушное судно авиакомпании «Сибирь» вылетело в Астрахань днем в понедельник, 11 июня.

«В связи с технической неисправностью судна вышеуказанный борт совершил аварийную посадку в аэропорту Астрахань», — прокомментировал источник агентства.

В чем заключалась неисправность, не уточняется.

Airbus A-319 — это укороченная версия пассажирского лайнера Airbus A-320 с увеличенной дальностью полета. В авиакомпаниях А319 эксплуатируется с 1999 года. Это второй по популярности самолет семейства Airbus A-320.