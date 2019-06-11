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15:03   11 Июня 2019
Россия

Пассажирский самолет Airbus A-319 экстренно сел в Астрахани

Пассажирский самолет Airbus A-319 экстренно сел в Астрахани

Самолет Airbus A-319, летевший из Москвы и перевозивший 89 пассажиров на борту, экстренно сел в Астрахани. Пострадавших нет, сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на источник. 

По информации агентства, воздушное судно авиакомпании «Сибирь» вылетело в Астрахань днем в понедельник, 11 июня. 

«В связи с технической неисправностью судна вышеуказанный борт совершил аварийную посадку в аэропорту Астрахань», — прокомментировал источник агентства. 

В чем заключалась неисправность, не уточняется. 

Airbus A-319 — это укороченная версия пассажирского лайнера Airbus A-320 с увеличенной дальностью полета. В авиакомпаниях А319 эксплуатируется с 1999 года. Это второй по популярности самолет семейства Airbus A-320.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экстренная посадка #астрахань #airbus a-319

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