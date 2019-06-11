Вассерман предостерег сторонников пойманного на наркотиках Голунова от бессмысленных митингов

Либеральная оппозиция начала кампанию в защиту пойманного с наркотиками журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Полиция задержала его 6 июня и при обыске обнаружила четыре грамма мефедрона. В квартире спецкора также обнаружили запрещенные вещества.

Позже ряд СМИ выступил в поддержку Голунова, заявив, что дело сфабриковано. Такие издания, как РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», разместили на первых полосах баннер: «Я-Мы — Иван Голунов». Кроме того, было объявлено, что в защиту журналиста пройдет митинг.

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News заявил, что не рискнул бы «вписываться» за Голунова, поскольку следствие еще не огласило никаких конкретных результатов.

«Митинговать бессмысленно, потому что дело взято на контроль с самых разных сторон, и теперь остается только ждать конкретных результатов», — сказал он.

При этом Вассерман добавил, что сейчас появляются первые результаты, и все они в пользу Голунова. Это, по словам публициста, говорит о том, что власти хотят докопаться до истины, а не до какого-то конкретного результата.