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15:01   11 Июня 2019
Россия

Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

Памятник бывшему министру иностранных дел РФ Евгению Примакову будет открыт в сквере на Смоленской площади 29 октября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В этот день Примаков праздновал день рождения, поэтому дата открытия символична, отметил он.

Решение установить памятник Примакову приняла комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе в феврале прошлого года. Сообщалось, что созданием памятника займется скульптор Георгий Франгулян. В декабре 2017 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная Примакову.

Напомним, что дипломат ушел из жизни 26 июня 2015 года.

Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #памятник #мид рф #общество #примаков

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