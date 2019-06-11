Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

Памятник бывшему министру иностранных дел РФ Евгению Примакову будет открыт в сквере на Смоленской площади 29 октября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В этот день Примаков праздновал день рождения, поэтому дата открытия символична, отметил он.

Решение установить памятник Примакову приняла комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе в феврале прошлого года. Сообщалось, что созданием памятника займется скульптор Георгий Франгулян. В декабре 2017 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная Примакову.

Напомним, что дипломат ушел из жизни 26 июня 2015 года.