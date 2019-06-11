Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Керченский пролив является международным, а газовые запасы в Черном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность. С таким мнением выступила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже по разбирательству о правах в Черном и Азовском морях, сообщает 11 июня РИА Новости.

Устные слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против РФ в 2016 году по поводу прав прибрежного государства в Азовском море, Черном море и Керченском проливе, проходят в Международном арбитраже в Гааге.

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Дмитрия Лобача, украинские претензии необоснованны и должны быть отклонены. Он подчеркнул, что Украина таким образом пытается рассмотреть в суде вопрос Крыма, а не применения международной конвенции.

«Никакие российские возражения не подрывают вашей юрисдикции», — заявила во вторник замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, обращаясь к суду.

Она считает, что российские возражения не подкреплены с правовой точки зрения и заявила, что Россия лишает Украину доступа к нефти и газу в Черном море.

«Украинский суверенитет в Крыму находится вне сомнений», — заявила она.

С весны 2014 года Россия добыла более девяти миллиардов кубометров природного газа, напомнила Зеркаль. При этом она подчеркнула, что Украина пытается обеспечить энергетическую самостоятельность.

«Требуемый объем, от пяти до шести миллиардов кубометров в год, мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море», — заявила она.

«Политика сегодня» напоминает, конвенция, на которую ссылается Украина, не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива, потому что они имеют статус внутренних вод РФ.