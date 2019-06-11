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Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

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14:47   11 Июня 2019
Весь мир

Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Главный редактор портала WikiLeaks Кристинн Храфнссон считает, что суд по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа может идти годы. Речь об этом зашла на пресс-конференции во вторник, 11 июня.

«Мы ждем первых прений в течение нескольких недель или месяцев, это будет обмен заявлениями сторон», — сказал он. 

Слушания по делу пройдут 14 июня в магистратском суде лондонского района Бромли. Планируется, что Ассанж будет участвовать в них по видеосвязи из тюрьмы. 

На данный момент суд ждет от американской стороны полный пакет документов, который помог бы принять решение, выдавать подсудимого Штатам или нет. В мае Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #сша #общество #ассанж

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