США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова на прошлой неделе задержали по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. Либералы тут же развернули бурную деятельность по его защите, что привело к образованию пикетов в ряде российских городов.

Корреспондент ФАН пообщался на эту тему с депутатом Госдумы Евгением Федоровым. Законодатель выразил мнение, что шумиху вокруг истории с Голуновым поддерживают внешние силы, прежде всего, США.

По словам Федорова, Вашингтон давно надеется устроить в России майдан,чтобы повторить ситуацию на Украине. И Голунов, которого выставляют как «жертву кровавого режима», как нельзя кстати подходит для всплеска негодования у либеральной публики.

Как отметил собеседник информагентства, США пытаются проверить власть на прочность. Он отметил, что ситуация напоминает историю с главредом «Украинской правды» Георгием Гонгадзе на Украине, которая привела к дестабилизации власти на Украине, за чем последовал госпереворот.

Держава вкладывает миллиарды долларов в попытку расколоть российское государство, это общая методика конкуренции наций методом оранжевых интервенций, выразил мысль депутат.

На вопрос о том, будут ли либералы настаивать на освобождении всех, кого осудили за сбыт наркотиков ранее, если Голунова признают невиновным, Федоров ответил, что допускает такой вариант.

«Дальше они пойдут на свержение власти. Им нужны силы, а для того, чтобы у них были уличные силы свержения власти, им необходим союз с преступностью. Преступность в сфере наркомафии наиболее сильная, организованная и в финансовом отношении состоятельная», - сказал депутат.

Союз с преступностью является обязательным пунктом для всех оранжевых интервенций, добавил он.

В заключении Федоров отметил, что в свете истории с Голуновым либералы вряд ли будут раскачать тему легализации наркотиков в РФ — им не нужно.