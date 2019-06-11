Голикова оценила идею четырехдневной рабочей недели

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала идею укоротить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней на полях Международной трудовой конференции 11 июня. Она отметила, что предложение предстоит обсудить и отработать уже в ближайшее время. Сам же переход потребует серьезных изменений, в частности в трудовом законодательстве.

Вместе с тем, чиновник напомнила, что при переходе с шестидневной рабочей недели на «пятидневку» резко возросла производительность. Возможно, сотрудники отзовутся подобным образом и при еще одном сокращении.

«Очень четко нужно все просчитывать… Эти четыре дня — это как раз возможный ответ на трансформирующийся мир вызовов, когда одни профессии будут убирать, а другие приходить на смену», — отметила она.

Из-за глобальной цифровизации, скорее всего, не потребуется столько рабочей силы, сколько ее нужно в нынешнее время. В данном вопросе, прежде всего, важны социальные гарантии и размер заработной платы.

«И здесь вопрос остается открытым, но все, безусловно, социальные партнеры, международные организации реагируют на это таким образом, что с точки зрения материального обеспечения население пострадать не должно», — указала Голикова.

Ранее на конференции премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем возможен переход на четырехдневную рабочую неделю. Тогда он напомнил о нововведении предпринимателя Генри Форда столетней давности, когда он решился на сокращение рабочего времени с 48 до 40 часов в неделю. Повышение производительности труда стало впечатляющим результатом.