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14:04   11 Июня 2019
Россия

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Российские сенаторы одобрили проект закона об ужесточении наказания за аварии со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Законопроект предполагает изменения в статье УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта.

Если ДТП повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет, в случае летального исхода— от пяти до 12 лет лишения свободы. Если погибли двое и более человек, законопроект предполагает от восьми до 15 лет заключения.

Также предлагается ужесточить наказание за совершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном, воздушном, морском и водном транспорте и метро.

Проект закона одобрили в Госдуме 30 мая.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #законопроект #дтп #общество #совет федерации

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