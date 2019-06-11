Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Российские сенаторы одобрили проект закона об ужесточении наказания за аварии со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Законопроект предполагает изменения в статье УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта.

Если ДТП повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет, в случае летального исхода— от пяти до 12 лет лишения свободы. Если погибли двое и более человек, законопроект предполагает от восьми до 15 лет заключения.

Также предлагается ужесточить наказание за совершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном, воздушном, морском и водном транспорте и метро.

Проект закона одобрили в Госдуме 30 мая.