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16:19   11 Июня 2019
Россия

Соловьев призвал либеральную публику бороться с наркотиками, а не с «режимом»

Соловьев призвал либеральную публику бороться с наркотиками, а не с «режимом»

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что после разрешения дела журналиста Ивана Голунова, обвиняемого следствием в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, не решатся проблемы распространения запрещенных веществ и злоупотребления полномочиями самих борцов с наркоторговлей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, сообщает телеканал Царьград.

Соловьев заявил, что существует два сценария развития ситуации с обвиненным журналистом портала Meduza  — если будут доказательства его вины, то судебное разбирательство продолжится, но в случае невиновности Голунова отвечать по закону придется полицейским. «Но при этом никуда не денется проблема наркотиков и борьбы с ней. Тема, которую даже не пытаются сейчас обсуждать», — подчеркивает телеведущий.

«Так эта проблема реально существует или нет? Насколько эффективны и разумны законы? Учитываем ли мы мировой опыт в части законодательства и методах борьбы с нелегальным оборотом наркотиков? Кто проверяет и контролирует самих борцов с «дурью»?» — вопрошает Соловьев в своем блоге.

Соловьев заявил, что после дела Голунова проблема наркотиков не исчезнет

Телеведущий отмечает, что темы с контролем над полномочиями полицейских, как и проблема продажи наркотиков, могут забыться сразу после того, как решится судьба спецкорреспондента издания Meduza Ивана Голунова.

«Как общество может быть уверено, что защищено не только от наркодилеров, но и от людей в погонах, которые забивают тюрьмы неугодными по ложным обвинениям?», — заключил Соловьев.

Суд выбрал Голунову меру пресечения в виду домашнего ареста на два месяца 8 июня. До заседания его госпитализировали из СИЗО с жалобами на плохое самочувствие. При осмотре врачи не обнаружили следов от побоев при задержании, о которых ранее заявлял журналист.

Соловьев заявил, что после дела Голунова проблема наркотиков не исчезнет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова, которая «призвана ответить на ряд вопросов», а сам российский глава уже проинформирован о резонансном уголовном деле.

Соловьев заявил, что после дела Голунова проблема наркотиков не исчезнет  

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Автор: Тимофей Булочкин
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