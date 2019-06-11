Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с коллегой из Гренады Питером Дэвидом реализацию совместных проектов в сфере экономики, инвестиций и здравоохранения.
Российский министр по итогам переговоров отметил, что Гренада является перспективным партнером России в Карибском регионе. Стороны подтвердили, что расположены и дальше наращивать политический диалог, а также оценили практику сверки часов на полях Генассамблеи ООН.
«Мы отметили неплохие возможности для реализации совместных проектов в области экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры. В частности, говорили о перспективах поставок российской пшеницы на Гренаду, в Россию из Гренады — рыбных продуктов, специй, кофе, какао, фруктов», — сказал Лавров.
По словам министра, они с Дэвидом обсудили ряд международных вопросов, в частности ситуацию в Венесуэле.
????????????????Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Гренады П.Дэвидом #Россия #Гренада #МИД #Лавров #Москва ????https://t.co/6k5sr2oIK4 pic.twitter.com/YpvdbOaP7F— МИД России ???????? (@MID_RF) June 11, 2019