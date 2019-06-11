Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

 США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова

США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова
Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии
Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

 Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества

Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества
Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

 США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова

США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова
Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии
Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

 Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества

Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества
14:15   11 Июня 2019
Весь мир

Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества

Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с коллегой из Гренады Питером Дэвидом реализацию совместных проектов в сфере экономики, инвестиций и здравоохранения.

Российский министр по итогам переговоров отметил, что Гренада является перспективным партнером России в Карибском регионе. Стороны подтвердили, что расположены и дальше наращивать политический диалог, а также оценили практику сверки часов на полях Генассамблеи ООН. 

«Мы отметили неплохие возможности для реализации совместных проектов в области экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры. В частности, говорили о перспективах поставок российской пшеницы на Гренаду, в Россию из Гренады — рыбных продуктов, специй, кофе, какао, фруктов», — сказал Лавров.

По словам министра, они с Дэвидом обсудили ряд международных вопросов, в частности ситуацию в Венесуэле.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#лавров #политика #гренада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...