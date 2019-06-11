Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с коллегой из Гренады Питером Дэвидом реализацию совместных проектов в сфере экономики, инвестиций и здравоохранения.

Российский министр по итогам переговоров отметил, что Гренада является перспективным партнером России в Карибском регионе. Стороны подтвердили, что расположены и дальше наращивать политический диалог, а также оценили практику сверки часов на полях Генассамблеи ООН.

«Мы отметили неплохие возможности для реализации совместных проектов в области экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры. В частности, говорили о перспективах поставок российской пшеницы на Гренаду, в Россию из Гренады — рыбных продуктов, специй, кофе, какао, фруктов», — сказал Лавров.

По словам министра, они с Дэвидом обсудили ряд международных вопросов, в частности ситуацию в Венесуэле.