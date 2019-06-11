Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко повысил заместителя министра внутренних дел республики Юрия Караева до главы ведомства, сообщило агентство Sputnik 11 июня.

Также Караев является командующим внутренними войсками государства.

Накануне теперь уже экс-министр Игорь Шуневич подал президенту рапорт об отставке. Лукашенко принял заявление. Шуневич объяснял, что на работу МВД необходим свежий взгляд. К тому же, чиновник решил сменить род деятельности. Увольнение он назвал «выверенным, правильным и своевременным» шагом.

Он возглавлял ведомство с мая 2012 года. До этого Шуневич работал на должностях первого замминистра и начальника криминальной милиции, главы следственного управления и главного управления по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.