Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

 США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова

США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова
Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии
Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

 Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества

Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества
Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

Памятник Примакову откроют в сквере напротив здания МИД 29 октября

 США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова

США могут подогревать волнения по теме пойманного с наркотиками Голунова
Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Украина требует от России доступ к газу в Черном море

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии
Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Главный редактор WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

 Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества

Лавров обсудил с коллегой из Гренады перспективы сотрудничества
13:35   11 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии

Лукашенко назначил главу МВД Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко повысил заместителя министра внутренних дел республики Юрия Караева до главы ведомства, сообщило агентство Sputnik 11 июня.

Также Караев является командующим внутренними войсками государства.

Накануне теперь уже экс-министр Игорь Шуневич подал президенту рапорт об отставке. Лукашенко принял заявление. Шуневич объяснял, что на работу МВД необходим свежий взгляд. К тому же, чиновник решил сменить род деятельности. Увольнение он назвал «выверенным, правильным и своевременным» шагом.

Он возглавлял ведомство с мая 2012 года. До этого Шуневич работал на должностях первого замминистра и начальника криминальной милиции, главы следственного управления и главного управления по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#белоруссия #мвд #лукашенко #шуневич #караев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...