Медведев рассказал, как новые технологии повлияют на профессии

Часть профессий уходит и рабочие места освобождаются, заявил на Международной конференции труда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он привел в пример такую профессию, как водители такси, которых уже спустя несколько лет могут вытеснить беспилотники.

Эксперты ожидают, что в скором времени продажи автомобилей-беспилотников достигнут двух миллионов единиц, а буквально через пять лет превысят 10 миллионов. Это будет происходить в связи со снижением стоимости таких машин, и эти тенденции окажут влияние на профессии водителей, отметил Медведев.

Такие процессы будут происходить практически во всех странах мира, считает он. Глава Кабмина также сказал, что такие производства будут большими, но не предоставят много рабочих мест в связи с автоматизацией процессов.