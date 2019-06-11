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14:01   11 Июня 2019
Россия

Кремль ждет результатов экспертиз по делу пойманного с наркотиками Голунова

Кремль ждет результатов экспертиз по делу пойманного с наркотиками Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин ознакомлен с делом задержанного журналиста Ивана Голунова. Кремль ждет результатов экспертиз.

«Сейчас ведется работа по этому делу, мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов», — сказал Песков. 

По словам пресс-секретаря, Путин также проинформирован об акции солидарности, в которой участвует ряд СМИ и журналисты. Многие издания разместили на первых полосах баннеры в поддержку Голунова.

При этом Песков считает, что акция в поддержку Голунова, которая запланирована на 12 июня, может помешать праздничной атмосфере Дня России. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #кремль #политика #голунов

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