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13:21   11 Июня 2019
Россия

Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой

Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой

Российский президент Владимир Путин сделал пакет резолюций на основе вопросов омбудсмена Татьяны Москальковой, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 11 июня.

Глава страны встретился с уполномоченным по правам человека накануне. Тогда омбудсмен представила ему доклад о работе за прошлый год.

«Москалькова по итогам своего посещения президента, скажем так, в документальное подкрепление тех тем, которые обсуждала, естественно, принесла конкретные письма с постановкой вопроса на президента», — отметил Песков.

Резолюции основаны на этих письмах. Работа по направлениям будет проводится согласно им, уточнил пресс-секретарь президента. Что касается сроков, то они все разные. Песков напомнил, что сперва проводится проработка документа, а потом определяется время на исполнение.

«Поскольку речь идет о служебных документах, я не могу вам раскрывать их содержание и, тем более, содержание резолюций», — добавил он.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #москалькова #резолюция

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