Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил с коллегой из Туниса Юсефом Шахедом его предстоящий визит в Россию. Речь об этом зашла на полях конференции труда в Женеве.

В российской делегации отметили, что главы правительств поговорили о визите Шахеда в Россию, а также обсудили совместные проекты и готовящиеся к подписанию документы.

Накануне премьер посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер. Всего в швейцарском городе он проведет два дня, где примет участие в Международной конференции труда.