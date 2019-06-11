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13:00   11 Июня 2019
Весь мир

Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил с коллегой из Туниса Юсефом Шахедом его предстоящий визит в Россию. Речь об этом зашла на полях конференции труда в Женеве.

В российской делегации отметили, что главы правительств поговорили о визите Шахеда в Россию, а также обсудили совместные проекты и готовящиеся к подписанию документы. 

Накануне премьер посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер. Всего в швейцарском городе он проведет два дня, где примет участие в Международной конференции труда. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #политика #женева #тунис

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