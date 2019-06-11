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13:26   11 Июня 2019
Россия

Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

Юрист и партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников призвал всех поддерживающих арестованного журналиста «Медузы» Ивана Голунова отказаться от клоунады и самопиара.

Задержание пойманного с наркотиками журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня вызвало волнение среди тех, кто разделяет взгляды оппозиции.

Либералы, по-своему интерпретируя обстоятельства дела, стали обвинять правоохранителей и требовать отпустить  журналиста, которого обвинили в сбыте наркотических препаратов. Оппозиционеры дружно сплотились вокруг Голунова, чтобы «расшатать лодку», считает издание «Inforeactor».

Требуя отпустить Голунова, либералы как бы подтверждают свое лояльное отношение к наркотикам, но и показывают готовность освободить еще 25% заключенных, которые осуждены за наркотики, пишет СМИ.

В беседе с iReactor Петр Гусятников отметил, что суд избрал Голунову лояльную меру пресечения — домашний арест. Потому как в таких делах обычно человека либо содержат под стражей, либо дают подписку о невыезде. Тот факт, что Голунова поместили под домашний арест, означает, что судья отреагировал на общественное мнение и, возможно, что он усомнился в вине подозреваемого, отметил эксперт.

Гусятников также призвал не устраивать истерик вокруг этого дела и «хайпить» на пикетах.

«Реально поможет объективное освещение хода расследования и присутствие работников различных изданий во время слушаний в суде. Вот это действительно будет дисциплинировать и давать положительный эффект. Решение суда будет максимально публичным, а значит, недовольных не останется, никто ведь не будет говорить против того, чтобы соблюдались законы РФ», — добавил юрист.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, обнаружив при досмотре в его личных вещах метилэфедрон, а у него дома — пять граммов кокаина. Против журналиста завели дела по двум статьям УК РФ. Ведется следствие.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #домашний арест #голунов

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