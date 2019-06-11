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12:59   11 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

Рассмотрение обращения 62 депутатов, которое касается указа украинского президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, стартовало в Конституционном суде Украины во вторник, 11 июня.

На заседании выступил глава страны, который отметил, что этим он выражает уважение к судебному органу и каждому участнику процесса.

«Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона, я уверен, что решение о роспуске Верховной рады Украины отвечает двум этим критериям», — сказал он.

Зеленский считает, что попытка народных депутатов оспорить указ есть ничто иное, как желание «удержаться в своих креслах» подольше. Он также надеется, что за итоговое решение КС никому не придется стыдиться.

После выступления он покинул зал суда, чтобы исключить слухи о влиянии или давлении на судей.

Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

После инаугурации на должность президента Зеленский решил досрочно распустить Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Однако такая идея не понравилась депутатам от «Народного фронта» и «Радикальной партии». Они обратились в КС. Большая палата суда постановила, что дело неотложное и его надо решить до конца июня.

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Автор: Анна Манц
#украина #роспуск #рада #кс #зеленский

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