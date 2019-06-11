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12:58   11 Июня 2019
Россия

Онищенко выступил за легализацию продажи санкционных продуктов в России

Онищенко выступил за легализацию продажи санкционных продуктов в России

Роспотребнадзор предложил запретить себе уничтожать изъятые продукты, в том числе санкционные. Альтернативой главный санитарный врач России Юлия Попова утилизации видит биотопливо. О чем сообщила в ответе на имя председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, комментируя новость «Политике Сегодня», возмутился тем, что качественная еда так или иначе будет уничтожаться и не поступать по ее прямому назначению.

«Это и есть уничтожение. Так, если мы килограмм какого-нибудь мяса из общественной столовой, которое немного потеряло товарный вид, перерабатываем, уничтожаем, мы делаем его уже несъедобным. Биотопливо — это сжигание, уничтожение. Продукцию необходимо возвращать в торговые сети, на прилавки. Но важно понимать, чтобы это не превратилось в промышленную легализацию поставок», — рассказал Онищенко.

Онищенко выступил за легализацию продажи санкционных продуктов в России

Кто заинтересован в уничтожении? Конечно, отечественные производители, отметил депутат. В пищевой промышленности сильно недостает производства белка, чтобы мы могли в полной мере кормить нашу популяцию. Люди уничтожают те продукты, которые должны их кормить.

«Единственная продукция, к которой я отношусь однозначно категорично — это алкоголь: например, вино. Это цинизм называть его продуктом питания», — полагает депутат.    

Онищенко считает, что необходимо легализовать продажу качественной санкционной продукции, поскольку это будет рациональнее.

«Пускай меня, к примеру, как производителя будут ловить, штрафовать на три копейки, но разрешать продажу хоть за какую-то цену. Но это будет в рамках закона. Если эту продукцию будут отдавать на питание, то это будет эффективно. Просто уничтожение готовой, качественной продукции — это нерационально, а сжигать ее - это то же уничтожение. Представьте, сыры плавятся в высокотемпературных печах. Они же не попадают в питание, поэтому продукция питания не идет по ее прямому назначению», — уточнил Онищенко.

В Роспотребнадзоре отметили, что необходимо предусмотреть меры и по вторичному использованию упаковок, тары. А также на законодательном уровне запретить производство одноразовых пластиковых пакетов.

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Автор: Валерия Крутецкая
#роспотребнадзор #санкции #онищенко #сыр

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