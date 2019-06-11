Либералы «спасают» пойманного с наркотиками Голунова, но игнорируют политзаключенного Вышинского

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что либеральные журналисты проявляют цеховую солидарность избирательно. Оппозиционная общественность, защищающая Ивана Голунова, игнорирует политический арест главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, рассказал политолог ресурсу NewInform.

«Либеральной общественности важна не защита прав конкретного человека, а борьба с режимом, и это давно всем известно. Они не собираются бороться с украинским режимом, поскольку он противостоит русскому, поэтому для них все нормально», — заявил Погребинский, отвечая на вопрос журналистов о пассивной реакции либеральных кругов на арест Вышинского.

Журналиста «РИА Новости Украина» задержали сотрудники СБУ в Киеве более года назад, 15 марта. Его обвиняют в публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России, а также статей в поддержку ДНР и ЛНР. Уже год журналист арестован и находится под следствием, обращение президенту Украины с просьбой освободить Вышинского подписали журналисты федеральных, патриотических и некоторых других СМИ.

Ранее юрист Петр Гусятников выразил мнение, что суд по резонансному делу журналиста-расследователя портала Meduza Голунова, у которого при досмотре и обысках изъяли наркотики столичные полицейские, будет вершиться исходя из фактов и законов, а не менять решения только под давлением общественности — следствие завело на Голунова дело о покушении на сбыт наркотических веществ в крупном объеме.

Напомним, 8 июня суд заключил Голунова под домашний арест на два месяца. Перед этим его госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие: врачи не обнаружили следов от побоев при задержании, о которых журналист сообщал ранее. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента ждут результатов экспертизы по делу Голунова, которая «призвана ответить на ряд вопросов».