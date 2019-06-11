Спасатели внепланово проверят торговые центры
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев во вторник, 11 июня, сообщил, что спасатели внепланово проверят торговые центры и места массового скопления людей. По его словам, инициативу МЧС о проверке ТЦ в нерабочее время поддержали не только депутаты и сенаторы, но и комиссия по законопроектной деятельности правительства, поэтому документ направят в Государственную думу.
«Я ожидаю, что, как и говорилось, срок вступления – 1 июня 2020 года», — добавил Еникеев.
Спасатели, если выявят нарушения, пригласят собственника. Если собственник не устранит нарушения, тогда замечания передадут прокуратуре.
#ПамяткаМЧС #МЧС #МЧСРОССИИ С наступлением лета МЧС России рекомендует простые правила в условиях жары. pic.twitter.com/dGGfcEVxl2— МЧС России (@MchsRussia) 11 июня 2019 г.