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12:25   11 Июня 2019
Россия

Спасатели внепланово проверят торговые центры

Спасатели внепланово проверят торговые центры

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев во вторник, 11 июня, сообщил, что спасатели внепланово проверят торговые центры и места массового скопления людей. По его словам, инициативу МЧС о проверке ТЦ в нерабочее время поддержали не только депутаты и сенаторы, но и комиссия по законопроектной деятельности правительства, поэтому документ направят в Государственную думу.

«Я ожидаю, что, как и говорилось, срок вступления – 1 июня 2020 года», — добавил Еникеев.

Спасатели, если выявят нарушения, пригласят собственника. Если собственник не устранит нарушения, тогда замечания передадут прокуратуре. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #проверка #общество #тц

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