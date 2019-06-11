Путин встретится с Мантуровым 11 июня

Глава государства Владимир Путин сегодня, 11 июня, работает в Москве. Идет активная подготовка к предстоящему саммиту ШОС и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ФАН.

Саммит ШОС состоится 13-14 июня в Бишкеке, а СВМДА — в Душанбе. В рамках подготовки Путин обсудил по телефону с коллегой из Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым предстоящие мероприятия. На полях саммита ШОС они договорились провести двустороннюю встречу.

Кроме того, во вторник у президента пройдет несколько рабочих встреч. В частности, Путин пообщается с министром промышленности Денисом Мантуровым.

Завтра, в День России, Путин традиционно вручит государственные премии и проведет торжественный прием по случаю праздника.