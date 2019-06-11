Матвиенко попросила повысить зарплаты сотрудникам МЧС «хотя бы до 32 тысяч рублей»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала повысить зарплаты сотрудникам МЧС, у которых сейчас, по ее словам, самые низкие заработки. Об этом передает корреспондент «Политики Сегодня» из зала заседания Совфеда.

«Самая низкая зарплата, как ни странно, в МЧС. Нужно, чтобы поднять хотя бы до 32 тысяч зарплату МЧС-никам. Есть соответственно поручение президента. При формировании бюджета на 2020 год надо принципиально поставить этот вопрос, и на поправках этого года надо посмотреть, что можно сделать», — заявила спикер Совета Федерации.

Она также призвала уделить внимание закупкам новой техники для МЧС.

«Нужно уделить внимание тому, что не закупалось оборудование с 2013 года, машин нет, пожарных лестниц нет», — обозначила Матвиенко.

В то же время председатель Совета Федерации похвалила работу главы МЧС Евгения Зиничева.

«С приходом нового министра система в МЧС поменялась, он наводит жесткой рукой порядок. Пришла в хорошем смысле новая рука, новая голова», — отметила спикер.

Евгений Зиничев возглавил Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в мае 2018 года.