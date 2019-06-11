Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

 Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой

Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой
Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

 Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе
Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

 Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику

Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику
Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

 Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой

Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой
Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

 Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе
Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

 Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику

Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику
12:32   11 Июня 2019
Россия

Матвиенко попросила повысить зарплаты сотрудникам МЧС «хотя бы до 32 тысяч рублей»

Матвиенко попросила повысить зарплаты сотрудникам МЧС «хотя бы до 32 тысяч рублей»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала повысить зарплаты сотрудникам МЧС, у которых сейчас, по ее словам, самые низкие заработки. Об этом передает корреспондент «Политики Сегодня» из зала заседания Совфеда. 

«Самая низкая зарплата, как ни странно, в МЧС. Нужно, чтобы поднять хотя бы до 32 тысяч зарплату МЧС-никам. Есть соответственно поручение президента.  При формировании бюджета на 2020 год надо принципиально поставить этот вопрос, и на поправках этого года надо посмотреть, что можно сделать», — заявила спикер Совета Федерации.

Она также призвала уделить внимание закупкам новой техники для МЧС.

«Нужно уделить внимание тому, что не закупалось оборудование с 2013 года, машин нет, пожарных лестниц нет», — обозначила Матвиенко. 

В то же время председатель Совета Федерации похвалила работу главы МЧС Евгения Зиничева. 

«С приходом нового министра система в МЧС поменялась, он наводит жесткой рукой порядок. Пришла в хорошем смысле новая рука, новая голова», — отметила  спикер. 

Евгений Зиничев возглавил Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в мае 2018 года.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#мчс #россия #матвиенко #зарплата #общество #зиничев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...