Десятки человек пришли на похороны борца, заступившегося за беременную

В храме Святых новомученников и исповедников Российских, называемый Русской Голгофой, прошло отпевание Сергея Чуева, который вступился за беременную женщину. Как сообщает «Царьград», в церкви собралось огромное количество народа, пришедшего проводить героя, который погиб, защищая беременную женщину от хулиганов.

Накануне на странице прихода в соцсетях появилось приглашение всем посетить храм, чтобы отдать дань памяти и уважения погибшему мужчине.

Мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев погиб 7 июня в Южном Бутово, спасая беременную женщину от нападения со стороны восьмерых выходцев из Таджикистана. Молодой человек пытался уладить конфликт словесно, но разговор перешел в драку. В результате Чуеву нанесли сильный удар по голове и он упал в воду, потерял сознание и захлебнулся.

Правоохранители уже задержали всех причастных к происшествию.