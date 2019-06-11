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12:16   11 Июня 2019
Россия

AliExpress будет доставлять заказы стоимостью до 150 рублей самолетом

AliExpress будет доставлять заказы стоимостью до 150 рублей самолетом

Торговая интернет-площадка AliExpress решила упростить систему доставки по России для небольших товаров стоимостью до 150 рублей, указано в релизе организации.

С середины июня компания начнет использовать самолеты. Ранее подобные заказы отправляли поездом из распределительного центра во Владивостоке. Отмечается, что авиадоставка будет доступна для городов-миллионников в европейской части страны.

Генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй отметил, что с нововведением срок доставки сократится примерно до двух недель.

«И что самое важное — это не отразится на конечной стоимости для наших покупателей», — добавил он.

Напомним: ранее Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru Group решили создать совместные предприятия на территориях России и стран СНГ. Проект называется AliExpress Russia, стороны уже подписали соглашение.

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Автор: Анна Манц
#доставка #aliexpress

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