AliExpress будет доставлять заказы стоимостью до 150 рублей самолетом

Торговая интернет-площадка AliExpress решила упростить систему доставки по России для небольших товаров стоимостью до 150 рублей, указано в релизе организации.

С середины июня компания начнет использовать самолеты. Ранее подобные заказы отправляли поездом из распределительного центра во Владивостоке. Отмечается, что авиадоставка будет доступна для городов-миллионников в европейской части страны.

Генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй отметил, что с нововведением срок доставки сократится примерно до двух недель.

«И что самое важное — это не отразится на конечной стоимости для наших покупателей», — добавил он.

Напомним: ранее Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru Group решили создать совместные предприятия на территориях России и стран СНГ. Проект называется AliExpress Russia, стороны уже подписали соглашение.