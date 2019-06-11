Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

 Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой

Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой
Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

 Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе
Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

 Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику

Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику
Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

Юрист призвал сторонников пойманного на наркотиках Голунова отказаться от клоунады

 Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой

Путин сделал ряд резолюций после встречи с Москальковой
Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

Зеленский выступил на рассмотрении указа о роспуске Рады в КС Украины

 Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе
Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию

 Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику

Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику
12:29   11 Июня 2019
Россия

Путин обсудил с лидером Киргизии предстоящий саммит ШОС

Путин обсудил с лидером Киргизии предстоящий саммит ШОС

Глава государства Владимир Путин обсудил по телефону с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым программу предстоящего 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле во вторник, 11 июня.

Путин и Жээнбеков договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита ШОС.

Кроме того, президенты подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений.

Накануне российский лидер по инициативе ОАЭ обсудил по телефону с заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном российско-эмиратское сотрудничество. В частности, речь шла о выполнении Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ, ситуации вокруг Персидского залива.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #киргизия #жээнбеков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...