Путин обсудил с лидером Киргизии предстоящий саммит ШОС

Глава государства Владимир Путин обсудил по телефону с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым программу предстоящего 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле во вторник, 11 июня.

Путин и Жээнбеков договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита ШОС.

Кроме того, президенты подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений.

Накануне российский лидер по инициативе ОАЭ обсудил по телефону с заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном российско-эмиратское сотрудничество. В частности, речь шла о выполнении Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ, ситуации вокруг Персидского залива.