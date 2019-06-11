Школьник спас трех тонущих девочек и женщину в Богучаре

Пресс-секретарь ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов во вторник, 11 июня, сообщил, что в городе Богучар выпускник 2019 года второй школы-лицея Илья Коптев спас трех тонущих девочек и женщину. По его словам, в воскресенье, 9 июня, трех девочек в возрасте от семи до десяти лет вынесло течением на глубину реки Богучарка. Дети закричали, поэтому женщина бросилась их спасать, но ее тоже захватило течением.

«Илья Коптев вытащил всех четверых», — добавил пресс-секретарь регионального ГУ МЧС РФ.

Сначала выпускник помог женщине, которая ухватила одну девочку, потом вытащил второго ребенка. Коптев вместе с еще одним мужчиной, который бросился на помощь, достал из воды третью девочку. Женщина с детьми очень быстро уехала. А Илья, вернувшись домой, даже родителям ничего не сказал. Однако случившееся увидела знакомая Коптева, которая позвонила спасателям.