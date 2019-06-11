НАТО предлагает Европе ложную повестку угрозы с Востока, считают в МИД

НАТО пытается навязать европейцам несуществующую военно-политическую повестку, основанную на «мифологизации угрозы с Востока», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на V Международном форуме «Примаковские чтения».

«Это не имеет ничего общего с реальными потребностями безопасности Европы. Наоборот, такая искусственная повестка дня, которая сегодня еще опирается и на политику, и на военное строительство, создает угрозы, которых на самом деле не должно быть, и отвлекает ресурсы от решения действительных задач, которые самым непосредственным образом затрагивают нашу общую безопасность», — сообщил журналистам Грушко.

Замминистра иностранных дел отметил, что политика Европы и США в отношении России основана на искусственных представлениях о целях РФ.

«Мы чувствуем в России, что на сегодняшний день, к сожалению, в Западной Европе, в США политика в отношении нашей страны выстраивается не на основе какого-то «рацио», а на основе искусственно насаждаемых представлений о целях и методах российской политики — внешней, внутренней, в сфере безопасности», — заключил Грушко.

Напомним, 6 июня стало известно о расширении военной базы НАТО, расположенную в центре Польши – в местности Повидз в Великопольском воеводстве — Североатлантический военный блок потратит на это 250 миллионов долларов.