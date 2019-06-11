Ущерб от преступлений в 2019 году составил 232,5 миллиарда рублей

Около 232,5 миллиарда рублей составил ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года. Это на 25 процентов меньше такого же показателя за 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Всего за этот период было зарегистрировано 666 961 преступление. Это примерно на 19,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возросло число преступлений, которые совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации на 55,2 процента. Кроме того, на 2,3 процента уменьшилось число лиц, здоровью которых был причинен тяжкий вред. На 1,3 процента сократилось число погибших.

Более трети всех зарегистрированных преступлений (39%) составляют хищения чужого имущества.