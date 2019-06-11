Скандал с попавшимся на кокаине и «химии» Голуновым намеренно политизируют, считает Цеков

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что резонанс вокруг корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков, специально нагнетается и политизируется. Он дал интервью «Экономике сегодня» 11 июня.

Определенные силы в России в унисон говорят о невиновности журналиста, к ним уже подключились структуры из США и Европы. Однако многие «даже не вникают в суть происходящего». Хотя этого и не требуется, ведь эти люди отрабатывают политический заказ, уверен сенатор.

«Когда Крым находился в составе независимой Украины, на его территории за счет американских грантов кормилась определенная группа журналистов», — напомнил собеседник.

Представители СМИ работали над очернением России. В любой ситуации они обвиняли Москву и утверждали, что влияние русской культуры «пагубно для всего живого».

«И похожий политический заказ отрабатывается сейчас вокруг Голунова», — считает сенатор.

Он заметил, что либеральные журналисты и оппозиционеры, защищающие обвиняемого, даже не поменяли стиль требований. Это указывает на то, что шумиха отыграна заранее и поднята специально.

«Тактика давно отработана: нужно продвигать тезис, что «свой» априори святой и не способен на преступления, а все нападки на него — гонения и происки властей», — уточнил Цеков.

Однако стоит помнить, что о виновности или не виновности специального корреспондента «Медузы» знает только он сам. Здесь необходимо расследование, решение должен вынести суд согласно российскому законодательству, как во всем цивилизованном мире.

Но логика либеральных СМИ противоречит здравому смыслу. Если ей следовать, то необходимо выпустить всех подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.

«В данной ситуации гораздо разумнее требовать справедливого и объективного расследования, но нет — оппозиция поднимает шум, заявляет о давлении на свободу слова и требует освобождения подозреваемого. А если оппозиционер окажется террористом и у него найдут взрывчатку, его тоже нужно отпускать? По логике «защитников» Голунова, выходит так», — отметил собеседник.

«Дело Голунова» используют для расшатывания ситуации в стране. Определенные силы с его помощью собирают несанкционированные митинги и организуют акции неповиновения. Им не нужна правда, они ищут повод для протестов и истерик. Оппозиционеры и либералы почему-то пропустили дела других журналистов, в частности Кирилла Вышинского, Джулиана Ассанжа, но решили зацепиться за Голунова.

«Отпустить подозреваемого в совершении преступления из-за требований либералов — нонсенс!», — считает сенатор.

Подобные провокации по готовым сценариям получают денежную поддержку извне, напоминает Цеков.

«И, по сути, раздутая вокруг задержания Голунова шумиха — банальная провокация для нагнетания негативных настроений в стране», — подытожил чиновник.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждает, что ему подбросили запрещенные вещества.

Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.