Совфед следит за расследованием дела Голунова, задержанного с наркотиками

Сенатор Алексей Пушков во вторник, 11 июня, в ходе заседания в Совете Федерации поднял тему уголовного дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, которого в прошлый четверг задержали с наркотиками. По его словам, СФ не только контролирует, но и следит за ходом расследования.

Российский сенатор подчеркнул, что западные СМИ подают случившееся как борьбу со свободой слова в РФ. Пушков с этим категорически не согласился, и привел в пример публикации в трех медиа — «Ведомостях», РБК и «Коммерсанте», которые потребовали отпустить Голунова.