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11:37   11 Июня 2019
Россия

Совфед следит за расследованием дела Голунова, задержанного с наркотиками

Совфед следит за расследованием дела Голунова, задержанного с наркотиками

Сенатор Алексей Пушков во вторник, 11 июня, в ходе заседания в Совете Федерации поднял тему уголовного дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, которого в прошлый четверг задержали с наркотиками. По его словам, СФ не только контролирует, но и следит за ходом расследования.

Российский сенатор подчеркнул, что западные СМИ подают случившееся как борьбу со свободой слова в РФ. Пушков с этим категорически не согласился, и привел в пример публикации в трех медиа — «Ведомостях», РБК и «Коммерсанте», которые потребовали отпустить Голунова.

«У нас в стране свобода слова проявляется на достаточно высоком уровне», — резюмировал Алексей Пушков.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #совфед #пушков #голунов

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