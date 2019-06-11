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11:19   11 Июня 2019
Россия

Европейцы стали чаще путешествовать по России

Европейцы стали чаще путешествовать по России

Европейские туристы все чаще выбирают Россию для отдыха и путешествий, согласно данным аналитического агентства ТурСтат. Так, лидерами по туристическому потоку из Европейского союза стали Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Германия.

Наибольшее количество поездок в Россию совершили китайцы и граждане Южной Кореи. Число первых составило более четверти миллиона, что на 17 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество вторых — 64 тысячи, то есть на 88 процентов больше, чем в 2018 году. Вместе с тем, японцы сохранили показатели прошлого года, а таиландцы увеличили их на 20 процентов.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за три месяца текущего года российское государство посетило 4,3 миллиона иностранцев. В целом, туристический поток снизился менее чем на один процент.

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Автор: Анна Манц
#европа #туризм #росстат

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