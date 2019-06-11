Турция назвала неприемлемыми необоснованные нападки США на ее внешнюю политику

Резолюция «Об обеспокоенности союзом США и Турции», которую накануне приняла палата представителей конгресса США, содержит необоснованные нападки на внешнюю политику Анкары и ставит под удар доверие между двумя странами.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое появилось во вторник, 11 июня.

Накануне палата представителей одобрила резолюцию, которая призывает Белый дом ввести против Турции санкции, если Анкара получит российские системы С-400.

МИД Турции отреагировал на это, заявив, что резолюция является ударом по доверию между двумя странами.

«Содержащиеся в ней необоснованные и несправедливые нападки на внешнюю политику Турции неприемлемы. Недопустимы заявления о готовности ввести санкции, угрозы и создание преград для двусторонних связей», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, то лучший путь урегулирования разногласий - это диалог и уважение суверенных решений.