Выводы по делу Голунова нужно делать после суда, уверен юрист

Суд по делу журналиста Ивана Голунова, у которого нашли наркотики столичные полицейские, будет вершиться исходя из фактов и законов, а не менять решения только под давлением общественности, считает юрист и управляющий партнер компании PG Partners Петр Гусятников.

«Надо понимать, что привлечение общественного резонанса к ситуации — это, конечно, важно. Оно даже в какой-то мере может действительно повлиять на те или иные решения судьи. Но мы все прекрасно понимаем, что только под давлением общественности он не станет менять решения. Есть доказательства, факты, законы. На них в первую очередь опирается суд, всё остальное — это только лишь повод рассмотреть дело под разными углами, не более того», — заявил Гусятников в интервью iReactor.

Юрист уверен, что до окончания расследования знать всех подробностей дела нельзя, как и утверждать о виновности или невиновности журналиста портала Meduza. 8 июня суд выбрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, перед этим Голунова госпитализировали — врачи не обнаружили у него следов от побоев, о которых заявлял журналист.

«Мы пока что не знаем всех подробностей дела. Есть только информация от адвоката Голунова. Но этого недостаточно, чтобы четко понимать, виноват человек или нет, расследование ведь еще ведется. Однако в целом привлечение внимания уже, по моему мнению, дало эффект», — добавил Гусятников.

7 июня пресс-служба московского МВД сообщила, что в рамках операции по оперативной разработке наркогруппировки у Голунова нашли пять свертков с порошкообразным веществом после задержания в центре Москвы, на Цветном бульваре. При обысках в его арендуемой квартире также были найдены наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Наказание по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.