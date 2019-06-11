Лавров заявил, что Россия готова включаться в переговоры по Украине в любых форматах

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в любых форматах. Речь об этом зашла на форуме «Примаковские чтения».

Он отметил, что Европа должна также присоединиться, прежде всего, Франция и Германия, как соавторы минских договоренностей. Кроме того, контакты между украинским президентом Владимиром Зеленским и властями Германии и Франции уже состоялись.

«Надеюсь, что нам как участникам нормандского формата расскажут, какова была реакция и о чем шла речь, тем более, что вновь предлагают наши партнеры созвать саммит нормандского формата», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что основной механизм выполнения минских договоренностей — это контактная группа. Нормандский формат не сможет навязать свои решения, если стороны сами не договорятся.