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10:42   11 Июня 2019
Россия

Лавров заявил, что Россия готова включаться в переговоры по Украине в любых форматах

Лавров заявил, что Россия готова включаться в переговоры по Украине в любых форматах

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в любых форматах. Речь об этом зашла на форуме «Примаковские чтения».

Он отметил, что Европа должна также присоединиться, прежде всего, Франция и Германия, как соавторы минских договоренностей. Кроме того, контакты между украинским президентом Владимиром Зеленским и властями Германии и Франции уже состоялись.

«Надеюсь, что нам как участникам нормандского формата расскажут, какова была реакция и о чем шла речь, тем более, что вновь предлагают наши партнеры созвать саммит нормандского формата», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что основной механизм выполнения минских договоренностей — это контактная группа. Нормандский формат не сможет навязать свои решения, если стороны сами не договорятся.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #лавров #политика #мид рф

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