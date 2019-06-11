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10:47   11 Июня 2019
Россия

Лавров напомнил, что санкции и торговые войны США противоречат ВТО

Лавров напомнил, что санкции и торговые войны США противоречат ВТО

Односторонние санкции, торговые войны и внетерриториальное использование национального законодательства, которыми пользуются США, являются «порочными методами нечестной конкуренции», заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» 11 июня.

К тому же, все вышеперечисленное противоречит нормам Всемирной торговой организации.

«Вместо этого насаждают, как они [США] говорят, порядок, основанный на праве, создают келейные структуры, междусобойчики, а принимаемые в их рамках решения в самых разных областях, от химического оружия до киберугроз и журналистики, стремятся представить как мнение всего мирового сообщества», — добавил министр.

Ранее Вашингтон повысил пошлины на китайский импорт с десяти процентов до 25. В денежном выражении сумма составила порядка 200 миллиардов долларов.

Форум «Примаковские чтения» приурочен к 90-летию со дня рождения Евгения Примакова — российского дипломата, бывшего главы внешнеполитического ведомства и премьер-министра. Среди организаторов, в частности, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук и Центр Примакова.

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Автор: Анна Манц
#сша #санкции #лавров #торговаявойна

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