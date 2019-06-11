Уголовное дело заведено после ЧП на танкере в Махачкале

Следственный комитет России завел дело после гибели моряков во время ЧП на танкере: по предварительным данным, два человека погибли. Об этом рассказал представитель Южного следственного управления на транспорте СК России, сообщают РИА Новости.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сказал представитель СК.

Инцидент произошел утром 11 июня. Сообщалось о двух погибших, поиски еще одного моряка продолжаются. В Минздраве уточнили, что пострадали пять человек, один находится в крайне тяжелом состоянии. По информации МЧС хлопок газовоздушной смеси случился во время перекачки нефтепродуктов в танкере в Махачкалинском морском торговом порту.