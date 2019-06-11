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10:18   11 Июня 2019
Россия

Лавров считает, что РФ и США должны принять заявление о недопустимости ядерной войны

Лавров считает, что РФ и США должны принять заявление о недопустимости ядерной войны

Главы России и США должны принять совместное заявление о неприемлемости применения ядерного оружия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на V Международном форуме «Примаковские чтения» во вторник, 11 июня.

Он подчеркнул, что это принципиально важно в политическом плане. Москва и Вашингтон должны успокоить весь мир и принять совместное заявление.

«Важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», — сказал Лавров.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #политика #мид рф #ядерные бомбы

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