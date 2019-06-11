Лавров считает, что РФ и США должны принять заявление о недопустимости ядерной войны
Главы России и США должны принять совместное заявление о неприемлемости применения ядерного оружия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на V Международном форуме «Примаковские чтения» во вторник, 11 июня.
Он подчеркнул, что это принципиально важно в политическом плане. Москва и Вашингтон должны успокоить весь мир и принять совместное заявление.
«Важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», — сказал Лавров.
???? Прямая трансляция выступления С.В.Лаврова на "Примаковских чтениях" #Примаков90 https://t.co/uOe2qDN4Tj— МИД России ???????? (@MID_RF) June 11, 2019