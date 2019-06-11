Лавров считает, что РФ и США должны принять заявление о недопустимости ядерной войны

Главы России и США должны принять совместное заявление о неприемлемости применения ядерного оружия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на V Международном форуме «Примаковские чтения» во вторник, 11 июня.

Он подчеркнул, что это принципиально важно в политическом плане. Москва и Вашингтон должны успокоить весь мир и принять совместное заявление.