Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США и Швеции у границы РФ

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России перехватил два самолета американских и шведских Военно-воздушных сил у российской границы, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны 11 июня.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — указано в сообщении.

Уточняется, что операция проходила над Балтийским морем. Российский летчик сопровождал иностранных коллег с соблюдением необходимых мер безопасности, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства страны.

Разведдеятельность иностранных воздушных средств у российских границ и военных объектов в последнее время активизировалась. Военные летательные аппараты других стран регулярно приближаются к Балтийскому морю, крымскому полуострову, Краснодарскому краю и базам Военных Сил РФ в Сирии.

Ранее министерство обороны России призывало Вашингтон перестать проводить подобные операции, однако Пентагон не собирается прекращать разведку.

За прошлый год радиотехнические войска ВКС РФ обнаружили и сопроводили свыше 980 тысяч воздушных суден, из которых порядка трех тысяч были иностранными боевыми самолетами, еще тысяча — разведывательными.