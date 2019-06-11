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10:13   11 Июня 2019
Россия

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США и Швеции у границы РФ

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США и Швеции у границы РФ

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России перехватил два самолета американских и шведских Военно-воздушных сил у российской границы, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны 11 июня.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — указано в сообщении.

Уточняется, что операция проходила над Балтийским морем. Российский летчик сопровождал иностранных коллег с соблюдением необходимых мер безопасности, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства страны.

Разведдеятельность иностранных воздушных средств у российских границ и военных объектов в последнее время активизировалась. Военные летательные аппараты других стран регулярно приближаются к Балтийскому морю, крымскому полуострову, Краснодарскому краю и базам Военных Сил РФ в Сирии.

Ранее министерство обороны России призывало Вашингтон перестать проводить подобные операции, однако Пентагон не собирается прекращать разведку.

За прошлый год радиотехнические войска ВКС РФ обнаружили и сопроводили свыше 980 тысяч воздушных суден, из которых порядка трех тысяч были иностранными боевыми самолетами, еще тысяча — разведывательными.

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Автор: Анна Манц
#сша #минобороны #вкс #швеция #су-27

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