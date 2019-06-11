Шумиха вокруг пойманного на наркотиках Голунова напомнила правозащитнице украинский Майдан

Украинская правозащитница Галина Запорожцева считает, что силы, которые заинтересованы в смене политического режима в России, действуют по одной и той же схеме. Сначала общественность разогревают на деле какого-нибудь журналиста, потом людей убеждают в полицейском беспределе, далее — избиение студентов, пикеты, коктейли Молотова и т.д.

В интервью Nation News Запорожцева прокомментировала ситуацию с журналистом Иваном Голуновым. Она уверена, что все идет по украинскому сценарию.

О задержании Голунова стало известно 6 июня. При досмотре у журналиста были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом — метиоэфедроном. При обысках в квартире были изъяты еще три пакета, сверток и весы. Часть оказалась кокаином. Либеральная общественность в виновность Голунова не поверила и заявила, что дело сфабриковано.

Запорожцева напомнила, что в мае 2013 года в Киеве произошел инцидент между спортсменом из Белой Церкви Вадимом Титушкой и журналисткой «5 канала» Ольгой Сницарчук, которая обвинила его в нападении. Все встали на защиту девушки, но оказалось, что Титушко даже пальцем ее не тронул, а его осудили за хулиганство.

Позже в селе Вардиевка в Николаевской области двое милиционеров избили женщину. Тут же появился гражданин США, который призвал людей требовать справедливости. Потом были палатки Найема, коктейли Молотова, госпереворот, АТО, Донбасс и т.д.

«Все идет настолько по одному и тому же сценарию, что мне просто становиться больно и обидно. Вот только-только «спектакль» прошел на Украине, а до этого он был поставлен в Югославии. Все происходит по одной и той же кальке, они даже не удосужились методичку поменять», – сетует Запорожцева.

Правозащитница убеждена, что шумиха с «делом Голунова» связана с предстоящими в Москве выборами.