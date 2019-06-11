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10:30   11 Июня 2019
Россия

Шумиха вокруг пойманного на наркотиках Голунова напомнила правозащитнице украинский Майдан

Шумиха вокруг пойманного на наркотиках Голунова напомнила правозащитнице украинский Майдан

Украинская правозащитница Галина Запорожцева считает, что силы, которые заинтересованы в смене политического режима в России, действуют по одной и той же схеме. Сначала общественность разогревают на деле какого-нибудь журналиста, потом людей убеждают в полицейском беспределе, далее — избиение студентов, пикеты, коктейли Молотова и т.д.

В интервью Nation News Запорожцева прокомментировала ситуацию с журналистом Иваном Голуновым. Она уверена, что все идет по украинскому сценарию.

Правозащитница сравнила реакцию на дело Голунова с событиями на Украине

О задержании Голунова стало известно 6 июня. При досмотре у журналиста были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом — метиоэфедроном. При обысках в квартире были изъяты еще три пакета, сверток и весы. Часть оказалась кокаином. Либеральная общественность в виновность Голунова не поверила и заявила, что дело сфабриковано.

Запорожцева напомнила, что в мае 2013 года в Киеве произошел инцидент между спортсменом из Белой Церкви Вадимом Титушкой и журналисткой «5 канала» Ольгой Сницарчук, которая обвинила его в нападении. Все встали на защиту девушки, но оказалось, что Титушко даже пальцем ее не тронул, а его осудили за хулиганство.

Правозащитница сравнила реакцию на дело Голунова с событиями на Украине

Позже в селе Вардиевка в Николаевской области двое милиционеров избили женщину. Тут же появился гражданин США, который призвал людей требовать справедливости. Потом были палатки Найема, коктейли Молотова, госпереворот, АТО, Донбасс и т.д.

«Все идет настолько по одному и тому же сценарию, что мне просто становиться больно и обидно. Вот только-только «спектакль» прошел на Украине, а до этого он был поставлен в Югославии. Все происходит по одной и той же кальке, они даже не удосужились методичку поменять», – сетует Запорожцева.

Правозащитница убеждена, что шумиха с «делом Голунова» связана с предстоящими в Москве выборами.

«К этому времени нужно подготовить общественное мнение и довести уровень кипения, когда люди уже не будут обращать внимание на детали, факты, им будет достаточно искры, чтобы они начали возмущаться по любому поводу», — подытожила Запорожцева.

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Автор: Виктория Разумовская
#наркотики #общество #голунов

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