Взрыв прогремел на танкере в Махачкале, есть жертвы

Хлопок произошел во вторник, 11 июня, в 4.50 мск на иностранном грузовом судне в машинном отделении. На данный момент пожара нет, но есть задымление, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

На место ЧП прибыл начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов.

По предварительным данным, два человека погибли, поиски еще одного моряка продолжаются. В Минздраве уточнили, что пострадали пять человек, один находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее МЧС сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов.