Фейковая история с покушением на Мохова была придумана ради пиара Любови Соболь 

История с нападением на мужа юриста так называемого ФБК Любови Соболь Сергея Мохова имеет ряд ярких нестыковок. Соболь, по всей видимости, гордится «нападением», так как вспоминает о нем при каждом удобном и не очень случае. Но даже ее сторонники сомневались в правдивости ситуации. В фейковости инцидента разобрались журналисты «Nation News».

Редакция имеет в распоряжении письменный отказ в возбуждении уголовного дела о нападении на Мохова. В документе видно, что супруг юриста с самого начала стал путаться в показаниях. Изначально он утверждал, что покушение связано с его расследованием в похоронной сфере, а его жена во всем обвиняла людей предпринимателя Евгения Пригожина, хотя не исключала и ритуальщиков. Но через несколько дней пара, видимо, договорилась и пошла единым фронтом против бизнесмена.

Также интересна информация о здоровье «пострадавшего». Специалисты НИИ имени Склифосовского не подтвердили отравление и плохое самочувствие Мохова. Более того, оказались ложью и заявления супруга Соболь о том, что в него воткнули шприц. Врачи не обнаружили следов укола, а дополнительные исследование не показали наличие отравляющих веществ.

Третьей нестыковкой стали ложные показания на счет автомобиля. Согласно словам «потерпевшего» он заметил слежку, когда ехал на собственной Honda Civic. Правоохранители проверили, была ли эта машина вообще на дорогах в заявленный день. Как оказалось, не зря — очередная фантазия.

Даже соседи не смогли встать на сторону скандальных супругов: никто ничего не слышал и не видел. К тому же, стоит вспомнить как часто Мохов хвастается походами в спортивный зал. Вряд ли человек с такими навыками не смог бы дать отпор. А если ему действительно было плохо, то почему никто не слышал криков о помощи?

Сторонник блогера Алексея Навального, который в 2016 году работал в Федеральном штабе, рассказал изданию, что инсценировку покушения предложил сам Мохов. Вот на такие жертвы он готов идти, чтобы пропиарить любимую женушку.