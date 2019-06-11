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ФАН напомнило защитникам пойманного на наркотиках Голунова об узнике украинской тюрьмы Вышинском

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8:50   11 Июня 2019
Россия

ФАН напомнило защитникам пойманного на наркотиках Голунова об узнике украинской тюрьмы Вышинском

ФАН напомнило защитникам пойманного на наркотиках Голунова об узнике украинской тюрьмы Вышинском

Руководитель «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев напомнил о деле главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене, на фоне скандала вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.

Либеральные СМИ и оппозиционеры, защищающие Голунова, в очередной раз демонстрируют двуличие. Если сравнить их нынешнее поведение с ситуациями, когда журналисты не из круга избранных попадают под руку властей, то можно увидеть лишь безразличие. Ни о какой свободе прессы, которой они сейчас прикрываются, речи не идет.

ФАН напомнило защитникам пойманного на наркотиках Голунова об узнике украинской тюрьмы Вышинском

Зубарев напомнил о ситуации с журналистом ФАН Андреем Захарчуком, который в феврале 2015 года отправился в отпуск на Украину к родителям. Он осмелился заснять развалины Николаевского танкового завода и его задержали полицейские страны, которые позже передали его украинской Службе безопасности.

Против корреспондента ФАН возбудили уголовное дело о госизмене и арестовали на два месяца. Сперва его обвинили в шпионаже, но позже изменили формулировку на «виновен в государственной измене, поскольку неправильно освещал события на Украине». Стоит отметить, что Захарчук обозревал спорт.

Редакция «Федерального агентства новостей» обратилась ко множеству правозащитных организаций и международных журналистских объединений. Но в большинстве документы даже не прочитали. Если кто и соглашался помочь, то публичных заявлений не было.

ФАН напомнило защитникам пойманного на наркотиках Голунова об узнике украинской тюрьмы Вышинском

Тем временем Захарченко находился в тюрьме Николаева, его шантажировали и даже заставили зачитать на видео, что Зубарев якобы специально отправил его на Украину, чтобы сфотографировать завод. Правда, СБУ решили все-таки не публиковать кадры, чтобы не выглядеть еще более абсурдно.

Без поддержки западных коллег освободить журналиста так быстро не получилось бы. В итоге, мирного человека обменяли на на представителей националистических батальонов.

«И главный урок, который мы вынесли тогда – те, кто больше всех кричит о защите прав и свобод журналистов, никогда не придет на помощь в ситуации, когда действительно нарушаются права и свободы журналистов. Эти защищают своих, причем только своих и никого больше, и, что самое важное, они вообще не защищают ту самую свободу прессы, о которой так много говорят. Они защищают свои интересы – так, как они их понимают. Поэтому мы не будем тиражировать плакаты «Я(Мы) Иван Голунов», — написал глава ФАН.

ФАН напомнило защитникам пойманного на наркотиках Голунова об узнике украинской тюрьмы Вышинском

А тем временем в Киевском СИЗО уже второй год незаконно удерживается российский журналист Кирилл Вышинский, которому также вменяют госизмену. Ему зачитывают обвинительный приговор, в котором есть абсурдные заявления. Но либеральные СМИ сильно заняты «своим» Голуновым, других же просто не замечают.

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Автор: Анна Манц
#фан #вышинский #голунов #захарчук

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