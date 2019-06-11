ФАН напомнило защитникам пойманного на наркотиках Голунова об узнике украинской тюрьмы Вышинском

Руководитель «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев напомнил о деле главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене, на фоне скандала вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.

Либеральные СМИ и оппозиционеры, защищающие Голунова, в очередной раз демонстрируют двуличие. Если сравнить их нынешнее поведение с ситуациями, когда журналисты не из круга избранных попадают под руку властей, то можно увидеть лишь безразличие. Ни о какой свободе прессы, которой они сейчас прикрываются, речи не идет.

Зубарев напомнил о ситуации с журналистом ФАН Андреем Захарчуком, который в феврале 2015 года отправился в отпуск на Украину к родителям. Он осмелился заснять развалины Николаевского танкового завода и его задержали полицейские страны, которые позже передали его украинской Службе безопасности.

Против корреспондента ФАН возбудили уголовное дело о госизмене и арестовали на два месяца. Сперва его обвинили в шпионаже, но позже изменили формулировку на «виновен в государственной измене, поскольку неправильно освещал события на Украине». Стоит отметить, что Захарчук обозревал спорт.

Редакция «Федерального агентства новостей» обратилась ко множеству правозащитных организаций и международных журналистских объединений. Но в большинстве документы даже не прочитали. Если кто и соглашался помочь, то публичных заявлений не было.

Тем временем Захарченко находился в тюрьме Николаева, его шантажировали и даже заставили зачитать на видео, что Зубарев якобы специально отправил его на Украину, чтобы сфотографировать завод. Правда, СБУ решили все-таки не публиковать кадры, чтобы не выглядеть еще более абсурдно.

Без поддержки западных коллег освободить журналиста так быстро не получилось бы. В итоге, мирного человека обменяли на на представителей националистических батальонов.

«И главный урок, который мы вынесли тогда – те, кто больше всех кричит о защите прав и свобод журналистов, никогда не придет на помощь в ситуации, когда действительно нарушаются права и свободы журналистов. Эти защищают своих, причем только своих и никого больше, и, что самое важное, они вообще не защищают ту самую свободу прессы, о которой так много говорят. Они защищают свои интересы – так, как они их понимают. Поэтому мы не будем тиражировать плакаты «Я(Мы) Иван Голунов», — написал глава ФАН.

А тем временем в Киевском СИЗО уже второй год незаконно удерживается российский журналист Кирилл Вышинский, которому также вменяют госизмену. Ему зачитывают обвинительный приговор, в котором есть абсурдные заявления. Но либеральные СМИ сильно заняты «своим» Голуновым, других же просто не замечают.