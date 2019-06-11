Пострадавший при взрыве газа в Нижнем Тагиле скончался

Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии города.

В минувший понедельник в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома, произошел хлопок бытового газа. После этого возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. СУСК по Свердловской области сообщает, что в результате ЧП пострадали трое человек - две женщины и мужчина.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в Демидовской городской больнице сообщает, что мужчина скончался в понедельник вечером от сочетанной травмы тела и ожогов.

В городской администрации во вторник пройдет экстренное совещание. По словам местного градоначальника Владислава Пинаева муниципалитет приложит все усилия для скорой ликвидации последствий аварии. Специалисты «Тагилгражданпроекта» начнут работу по обследованию пострадавшего подъезда.