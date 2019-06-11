Расследование против полковника, инициировавшего «дело Голунова», оказалось фейковым

После задержания журналиста Ивана Голунова в интернете появилось досье на начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве полковника Андрея Щирова. ФАН проверил материал на достоверность.

В досье отмечается, что полковник и его мать владеют девятью участками в Подмосковье и тремя объектами капитального строительства общей площадью в один гектар. При этом соответствующие сведения Щиров не скрывает: информация о его недвижимости есть в налоговой декларации. При этом объекты недвижимости, а также земельные участки, строились и покупались на деньги его сына-бизнесмена, а не самого Щирова.

В расследовании обозначено, что стоимость участков, указанная в расследованиях СМИ, составляет 60–70 миллионов рублей. При этом, согласно кадастровой стоимости и объявлениям, их стоимость значительно ниже 10-30 миллионов.

В марте 2019 года, задолго до истории с журналистом Голуновым, в интернете появилась статья, озаглавленная «Путь героина. Наркомафия в погонах и экстрасенс-агент ФСКН». В ней бизнесвумен Ульяны Хмелевой заявляет, что в 2003 году Щиров, который был был заместителем начальника ОРЧ-3 ОБОП ЗАО Москвы, якобы «крышевал» дилеров, за что от нее якобы получил 240 тысяч долларов.

Источник в МВД Москвы рассказал ФАН, что Хмелева была осуждена по статье «Распространение наркотиков». На момент расследования она неоднократно писала жалобы, обвиняя сотрудников тогда еще милиции в «крышевании» наркобизнеса.. Проверки проходили на всех уровнях, но подтверждений ее заявлений найдено не было.