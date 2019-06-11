Российские власти изменят правила вывоза детей за границу

Правила вывоза детей за рубеж изменятся со среды, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего вступит в силу с 12 июня.

Согласно принятому документу, данные заявления нужно будет подавать не в погранслужбу, а в территориальные органы министерства внутренних дел, занимающиеся вопросами миграции. В случае, если заявитель проживает за границей, он может обратиться в посольство или консульство.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководства предприятий ракетно-космической отрасли и директоров государственных корпораций, допущенных к секретным данным. Меры были приняты после того, как гендиректор НИИ КП Юрий Яскин сбежал за границу.