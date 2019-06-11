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7:05   11 Июня 2019
Весь мир

Российские власти изменят правила вывоза детей за границу

Российские власти изменят правила вывоза детей за границу

Правила вывоза детей за рубеж изменятся со среды, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего вступит в силу с 12 июня.

Согласно принятому документу, данные заявления нужно будет подавать не в погранслужбу, а в территориальные органы министерства внутренних дел, занимающиеся вопросами миграции. В случае, если заявитель проживает за границей, он может обратиться в посольство или консульство.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководства предприятий ракетно-космической отрасли и директоров государственных корпораций, допущенных к секретным данным. Меры были приняты после того, как гендиректор НИИ КП Юрий Яскин сбежал за границу.

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Автор: Олег Королев
#фсб #паспортный контроль

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