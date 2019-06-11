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 США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа
6:49   11 Июня 2019
Весь мир

США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

Минюст США направил британским властям официальный запрос об экстрадиции экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил, что запрос был отправлен в четверг. Согласно договору США и Великобритании, запрос должен быть отправлен в течение двух месяцев после задержания Ассанжа, которое было произведено 11 апреля в эквадорском посольстве.

Также газета отмечает, что США не смогут после подачи запроса на экстрадицию предъявить Ассанжу новые обвинения.

Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в Швецию. 11 апреля текущего года его задержали по ордерам Швеции и США. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода из заключения и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

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Автор: Олег Королев
#сша #wikileaks #ассанж

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